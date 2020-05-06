4 bin yıllık tarihi Harput koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilk defa hem gece hem de gündüz boş...

4 bin yıllık tarihi Harput koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilk defa hem gece hem de gündüz boş kaldı Elazığ'da koronavirüs nedeniyle geceleri de sessizliğe bürünen 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi ışıklar altında ayrı bir güzelliğe büründü.

4 bin yıllık tarihi Harput koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilk defa hem gece hem de gündüz boş kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da koronavirüs nedeniyle geceleri de sessizliğe bürünen 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi ışıklar altında ayrı bir güzelliğe büründü.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi tarihinin en sessiz günlerini Korona virüs salgını nedeniyle yaşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Harput Mahallesi her yıl Ramazan ayında geceleri yoğun ziyaretçi akınının tersine ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle yaprak kımıldamıyor. Ancak tarihi mekanlar başta olmak üzere mahalledeki ışıklandırmalar ise ayrı bir görsel sunuyor. Normal zamanda 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan tarihi mahalleyi yazın günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyor.

İlk kez gece ve gündüz boş kaldı

Harput Mahallesi'nin geçmiş yıllara nazaran ilk kez gece ve gündüz boş kaldığını belirten Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Korona virüsten dolayı Harput belki yetim, öksüz kaldı ama bunun yanı sıra biraz temiz kaldı. Bunu fırsata dönüştürerek çalışmalar yaptık. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra vatandaşlarımızı tekrar Harput'a bekliyoruz. Her yıl buralar cıvıl cıvıldı. İnşallah bu bayramdan sonra korona virüs ortadan kalktıktan sonra en kısa zamanda vatandaşlarımız gelir, Harput'taki bu güzelliği görmüş olur diye temenni ediyoruz" dedi.

"Harput'un gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir güzel"

Tarihi mahalleye günlük 10 bin civarında aracın giriş yaptığını anımsatan Demirpolat," Harput'un gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir güzel. Gündüz de vatandaşlar cıvıl cıvıl akşam ayrı bir güzelliği var. Vatandaşlar gelip buralarda yine aynı zamanda türbe ziyaretleri de yapmakta. Ama 4 bin yıllık bir tarihi geçmişi olan bir mahallede korona virüsten dolayı görüldüğü üzere gecenin bu saatinde tamamen boş. Gündüzleri buraya 10 bin araç geliyordu, hedefimiz bu tarihi mahallenin, Harput'un 15 bin araç girişi olmasıdır. Vatandaşların da buraya tekrardan rağbet göstereceğini umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA