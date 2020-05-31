4 bin yıllık " Harput" ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor
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4 bin yıllık " Harput" ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor

4 bin yıllık " Harput" ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi mekanlar ile türbelere ziyaretin Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlanmasıyla 65 gün boş kaldı UNESCO Dünya...

31.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:18

4 bin yıllık " Harput" ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi mekanlar ile türbelere ziyaretin Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlanmasıyla 65 gün boş kaldı

ELAZIĞ - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle konulan ziyaretçi kısıtlaması 65 gündür sürüyor. Camilerden 5 vakit ezan sesinin yükseldiği, ancak tarihi mekanlar ile türbelerin öksüz kaldığı mahalleye yeni normalleşme sürecinde belirli tedbirler kapsamında ziyarete açılmasının planlandığı öğrenildi.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi Covid-19 salgınına karşı 28 Mart'ta valilik kararıyla ziyarete kısıtlandı. 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan bahar ve yaz mevsiminde Elazığlıların dışında, yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi mahalleye 65 gündür ziyaretçi alınmıyor. Sadece 5 vakit ezan sesinin duyulduğu ilk defa geçtiğimiz Cuma günü namaz kılınmasına izin verilen tarihi mahallenin 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecinde tedbirlerin azaltılmasının planlandığı öğrenildi.

Piknik yapmak için gelenlere kısıtlamanın süreceği değerlendirilen tarihi mahallede, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek tarihi yerler ile türbelere ziyaretlerin açılması bekleniyor.

Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesi'ne kadar, cami, türbe, ile tarihi birçok yapının bulunduğu tarihi mahalle ise, ziyaretçi kısıtlaması süresince belediye tarafından yeni düzenlemeler ve estetik dokunuşlar yapılması dikkat çekti.

Tamamen yeşile bürünen tarihi mahallenin havadan çekilen son görüntüleri ise görsel güzelliği de gözler önüne serdi.

4 bin yıllık ' Harput' ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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