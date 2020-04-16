4 bin yıllık " Harput" ilk defa böyle boş görüntülendi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, tarihinde ilk kez korona virüs salgını nedeniyle tamamen boş kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, tarihinde ilk kez korona virüs salgını nedeniyle tamamen boş kaldı. Camilerden 5 vakit ezan sesinin yükseldiği Harput'un Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Öksüz kaldı" sözleriyle durumu özetledi.

Elazığ'ın merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi tarihinin en sessiz günlerini Korona virüs salgını nedeniyle yaşıyor. 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan bahar ve yaz mevsiminde Elazığlıların dışında, yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. Sadece 5 vakit ezan sesinin duyulduğu tarihi mahallede, Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesi'ne kadar, cami, türbe, kale ile tarihi birçok yapının yanı sıra meydan ve mesire yerleri ıssız günlerini yaşamaya başladı. Valilik kararıyla salgının ilerlememesi için ziyaretlerin kısıtlandığı tarihi mahalleye gelen araçlar ise güvenlik güçleri tarafından tek tek kontrol edilerek, şartları uygun olanların geçişlerine izin veriliyor. Tedbirler kapsamında kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği belirtildi.

"Harput öksüz kaldı"

Harput Mahallesi'nin tarihinde ilk defa böyle boş kaldığını anımsatan Muhtar Zülküf Demirpolat, "Korona virüsten dolayı elden bir şey gelmiyor evde kalmamız lazım. Allah dostları öksüz kaldı belki, camiler öksüz yetim ve cemaatsiz kaldı ama yapacak bir şey yok en azından ezanlarımızı okunuyor. İnşallah Rabbim Harput'u, en kısa sürede doldurmayı nasip eder" dedi.

Ziyaretlerin kısıtlanmasının ardından belediyeye bağlı ekiplerin de Harput'ta çalışma yaptığını anımsatan Demirpolat, salgının geçmesinin ardından yapılan güzellikleri vatandaşların gelip göreceğini aktardı.

"Buranın halkı olarak gelip ziyaret edemiyoruz"

Vatandaşlardan Hasan Yıldırım, "Korona virüsten dolayı bütün iş yerleri kapandı. Harput eskiden çok kalabalıktı. Özellikle bu meydan ful doluydu. Son zamanlarda bu meydanın trafiğe kapanması da çok güzel oldu, insanlar yürüyüş yapıyordu ben de çocuklarımı ve torunlarımı alıp geliyordum. En azından hava alıp geziyorlardı, bu virüsten dolayı tamamen boş kaldı. Taktiri ilahi demekten başka bir şey kalmıyor. Turist çok geliyordu ama artık bırakın turistin gelmesi biz buranın halkı olarak gelip ziyaret edemiyoruz. Virüsten kaçınmak için bunları yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA