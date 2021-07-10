4 bin yıllık geçmişi olan yerli sığır ırkı "Doğu Anadolu kırmızısı" koruma altına alındı
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4 bin yıllık geçmişi olan yerli sığır ırkı "Doğu Anadolu kırmızısı" koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Moleküler araştırmalara göre 4 bin yıllık geçmişi bulunan yerli sığır ırkı olan "Doğu Anadolu kırmızısı" koruma altına alındı.

Moleküler araştırmalara göre 4 bin yıllık geçmişi bulunan yerli sığır ırkı olan "Doğu Anadolu kırmızısı" koruma altına alındı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip yerli bir sığır ırkı olan Doğu Anadolu kırmızısı, başta Erzurum ve Kars olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinden menşe alıp bu bölgede yaygınlık gösteriyor. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı gibi özelliklere sahip olan ırkın önemli bir gen kaynağı olduğu belirtiliyor. Et kalitesiyle de iddialı bir konumda bulunan Doğu Anadolu kırmızısının sütünden de civil peynir, tereyağı ve tam yağlı peynir üretiliyor.

Doğurganlık ve döl verim kabiliyeti bakımından yüksek potansiyele sahip olan Doğu Anadolu kırmızısı ırkı yörede oluşturulabilecek F1 ticari melezleme çalışmalarında önemli bir kaynak oluşturuyor.

Son yıllarda birçok nedene bağlı olarak sayısal manada azalma gösteren Doğu Anadolu kırmızısı ırkı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmaları doğrultusunda yapılan "Evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı projesi" kapsamında Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DATAE) bünyesinde ex-situ olarak koruma altına alındı. Bu duruma paralel olarak Erzurum köylerinde yetiştirici elinde yürütülen projelerle de bu ırk in-situ olarak korunuyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, "Doğu Anadolu kırmızısı 4 bin yıllık bir ırk. Erzurum'da bu hayvanlarımız koruma altındalar. Genlerini ve genetik özelliklerini koruyoruz. Hepsi damızlık. Muhafaza altındalar. Hastalıklara dayanıklı, kötü bakım beslenmeye dayanıklı. Islahları var. Meralara çok dayanıklı. Melezlemeleri var, yüksek ırklarla melezlemeleri yapılıyor" diye konuştu. - ERZURUM

4 bin yıllık geçmişi olan yerli sığır ırkı 'Doğu Anadolu kırmızısı' koruma altına alındı
4 bin yıllık geçmişi olan yerli sığır ırkı 'Doğu Anadolu kırmızısı' koruma altına alındı
4 bin yıllık geçmişi olan yerli sığır ırkı 'Doğu Anadolu kırmızısı' koruma altına alındı
4 bin yıllık geçmişi olan yerli sığır ırkı 'Doğu Anadolu kırmızısı' koruma altına alındı
4 bin yıllık geçmişi olan yerli sığır ırkı 'Doğu Anadolu kırmızısı' koruma altına alındı
4 bin yıllık geçmişi olan yerli sığır ırkı 'Doğu Anadolu kırmızısı' koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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