4 bin liralık zekat parasını alayım derken, hem paradan hem bileziklerden oldu
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4 bin liralık zekat parasını alayım derken, hem paradan hem bileziklerden oldu

4 bin liralık zekat parasını alayım derken, hem paradan hem bileziklerden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da pazar alışverişinden evine dönen 56 yaşındaki kadın, köydeki vatandaşlara dağıtılmak üzere kendisine verilen 4 bin liralık zekat parasını alayım derken iki altın bileziğinden oldu.

Antalya'da pazar alışverişinden evine dönen 56 yaşındaki kadın, köydeki vatandaşlara dağıtılmak üzere kendisine verilen 4 bin liralık zekat parasını alayım derken iki altın bileziğinden oldu. Şüpheli iki kişinin kendisine 4 bin lira nakit parayı, değerli bir eşyayı üzerine koyup yemin etmesi şartıyla vermek istediğini, bu teklif sonrası da iki bileziğini paraların üzerine koyduğunu söyleyen kadın, para ve altınları alıp ortadan kaybolan iki dolandırıcı hakkında polise şikayetçi oldu.

İlginç olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Kapalı Pazar yerinde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda alışverişi sonrası ev dönüşüne geçen 56 yaşındaki Makbule Yılmaz, kendisini tanıdığını iddia eden kimliği belirsiz 50 ila 75 yaşları arasında iki kişiyle kaldırımda karşılaştı. İddiaya göre, şahıslar köylülere zekat vermesi için 4 bin lirayı Yılmaz'a uzattı. Teklifi kabul eden Yılmaz'a şüpheliler bu sefer, 'Paranın üzerine değerli bir şey koyup yemin etmen lazım' dedi. Bunun üzerine Yılmaz, kolundaki 18 bin lira değerindeki iki altın bileziği çıkartarak yemin etti. Yılmaz'ın bir an dalgınlığından faydalanan iki şüpheli, para ve altınları alarak ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Yılmaz, polisi arayarak şikayetçi oldu.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

"Altınları paranın üstüne koydum"

Şahısların eşini tanıdığı yönünde beyanları üzerine görüştüğünü belirten Makbule Yılmaz, "Bana önce 4 bin lira para verdi. 'Sizin köydeki fakirlere zekat olarak verirsiniz. Değerli bir şey üzerine koyup yemin etmen gerekiyor' dediler. Ben de altınları paranın üstüne koydum, sonra bir anda ne olduğunu anlayamadım" dedi. - ANTALYA

4 bin liralık zekat parasını alayım derken, hem paradan hem bileziklerden oldu
4 bin liralık zekat parasını alayım derken, hem paradan hem bileziklerden oldu
4 bin liralık zekat parasını alayım derken, hem paradan hem bileziklerden oldu
4 bin liralık zekat parasını alayım derken, hem paradan hem bileziklerden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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