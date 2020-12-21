4 bin kişi izledi

Jolly Joker Vadistanbul sahnesinden canlı olarak gerçekleşen performans sırasında sanatçı, unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Konseri, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından yaklaşık 4 binden fazla kişi izledi. Çeşitli türlerden etkinlikleri gerçek sahne performansı atmosferinde yaşatmayı hedefleyen JoJo platformunda 25 Aralık'ta Ziynet Sali, 26 Aralık'ta Buray, 31 Aralık yılbaşı gecesi ise Berkay ve Elektro Hafız sahne alacak.

Kaynak: Hürriyet