4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karışan kadın hırsızlar kamerada - Haberler
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4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karışan kadın hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karışan kadın hırsızlar kamerada Adana'nın Ceyhan ilçesinde gündüz vakti bir eve giren 2 kadın hırsız, 4 bin dolar ve 250 gram altını çalarak kayıplara karıştı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - 4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karışan kadın hırsızlar kamerada

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde gündüz vakti bir eve giren 2 kadın hırsız, 4 bin dolar ve 250 gram altını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay dün, Emek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kadın hırsız gündüz vakti İlhan Aydemir'in evine girerek çelik kasada bulunan 4 bin dolar ve 250 gram altını çalarak kayıplara karıştı.

Aydemir'in akraba ziyaretine giden annesi ve eşi eve geldiği sırada çelik kasanın açık, içindeki para ve altınların olmadığını fark etti. Aile, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve 2 kadın hırsızın eve girdiğini, 13 dakika sonra ise çıktığını belirledi.

Ekipler her yerde kadın hırsızları ararken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadın hırsızların evin olduğu sokağa girişi ve çıkışı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karışan kadın hırsızlar kamerada

4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karışan kadın hırsızlar kamerada

4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karışan kadın hırsızlar kamerada

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