4 bin bebek için 4 bin fidan

27.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:10

İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan her yenidoğan adına bir fidan dikilmesine ilişkin işbirliği protokolü çerçevesinde Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesinde 1 Nisan-26 Kasım 2019 tarih aralığında doğan 4 bin bebek adına Tepebaşı ilçesi Muttalip Sarıcakaya yolu üzerinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.



Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Orman Mühendisi Metin Arslan'ın fidan dikimini tarif etmesiyle başlayan "Her Yenidoğan Adına Bir Fidan' 'dikim etkinliğinde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü,Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi yöneticileri, çalışanları ve katılımcı anne-babalar tarafından Dört Bin Fidan toprakla buluşturuldu.



Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün, şehre yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek, çevre anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 1 Nisan-26 Kasım 2019 tarih aralığında doğan her bebek için "Her Yenidoğan Adına Bir Fidan' 'dikim etkinliğinde dikilen her fidanın sertifikası yeni doğanların ebeveynlerine takdim edildi.



Fidan dikim törenine katılan Eskişehir İl Sağlık Müdür vekili Dr. Erdinç Özkurt; Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü gereğince Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet Hastanelerinde dünyaya gelen her yenidoğan adına bir fidan dikim etkinliğini gerçekleştirdiklerini anlattı. Özkurt, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen proje kapsamında doğan her bebeğin annesine, taburcu olmadan önce, bebeği adına düzenlenmiş bir fidan sertifikası takdim edildiğini, ağaç dikim mevsiminin gelmesi ile sertifika teslim edilen her bir bebek için bir fidan dikimi yapıldığını belirtti. Dr. Erdinç Özkurt, ayrıca her bebeğin ailesinin üzerinde barkot bulunan sertifikanın, ekrana okutulduğunda fidanın bulunduğu ormanın konumu da görebileceklerini söyledi.



Dr. Özkurt, fidanların temini, koruma, sulama ve bakımını üstlenen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne işbirliği için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA