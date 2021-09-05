4 bin 970 adet uyuşturucu hapla yakalandı
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4 bin 970 adet uyuşturucu hapla yakalandı

4 bin 970 adet uyuşturucu hapla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu 4 bin 970 adet sentetik ecza ile yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu 4 bin 970 adet sentetik ecza ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilen E.R. (36) isimli şahısla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli şahısla fiziki teması görülen 2 kişiden 56 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında E.R.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan adamada, 4 bin 970 kapsül sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 050 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan E.R., "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

4 bin 970 adet uyuşturucu hapla yakalandı
4 bin 970 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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