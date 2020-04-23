4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pastaKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta gönderdi.

4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeni ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. yılında sağlık çalışanlarına anlamlı bir sürpriz yaptı. Gece gündüz görev başında olan ve hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen sağlık çalışanlarının çocuklarına Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın işbirliğiyle 100. yıl pastası gönderildi. Pastalar, Büyükşehir Belediye personeli ve palyaçolar tarafından Kocaeli'de görev yapan 4 bin 800 sağlık çalışanının evlerine kadar götürüldü. Görev başında olan sağlık çalışanlarının çocuklarına teslim edilen pastaların içerisinde Başkan Tahir Büyükakın'ın, çocukların bayramını kutladığı tebrik kartı da yer aldı.

Pasta sürprizi ile çok mutlu olan anne ve babası sağlık çalışanı olan Onur Küçüker, "Evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde, ulusumuzun egemenliğinin 100. yılını ve tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Bugünü bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Anneleri sağlık çalışanı olan Zeynep İrem ve Ayşe Begüm Altun kardeşler de 23 Nisan Bayramı'nı kutladı. Zeynep İrem, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle 23 Nisan'ı dışarıda kutlayamıyoruz. Bir de annemiz sağlık çalışanı, onun nöbette olduğunu günler ben ve kardeşim için zor geçiyor. Annemizin eve geldiğinde ise ona sarılamamak bizim için çok üzücü. Bu salgının en kısa sürede bitmesini istiyorum. Benim tüm vatandaşlardan bir ricam var. Herkes evde kalsın. Ben annemden ayrı kalmak zorunda değilim. Siz evde kalırsanız biz annem ile gönül rahatlığınca vakit geçirebileceğiz" diye konuştu.

Kocaeli'deki pandemi hastanelerinde koronavirüs tedavisi gören çocukların odaları da belediye ekiplerince süslendi.

Kaynak: DHA