4 bin 726 hakim ve savcının görev yeri değişti HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2020 'Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yeri değişti.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2020 'Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yeri değişti.

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 'Ana Kararnamesi' çalışmalarını tamamladı. Kararnameye göre, adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yeri değiştirildi.

BAKAN GÜL'DEN, 'HAYIRLI OLSUN' PAYLAŞIMI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA