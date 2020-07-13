4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Gaziantep'te 4 bin 644 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten işlem yapıldı.
13.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:48
Gaziantep'te 4 bin 644 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten işlem yapıldı.
Türkiye'de en çok cezanın kesildiği kent olan Gaziantep'te 1 günde 4 bin 644 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetlenen 295 iş yerinden 6'sına da işlem yapıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA