4 bin 628 hakim ve savcının görev yeri değişti
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4 bin 628 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, 4 bin 163'ü adli yargı, 465'i idari yargı olmak üzere 4 bin 628 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti.

4 bin 628 hakim ve savcının görev yeri değişti
17.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:23

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, 4 bin 163'ü adli yargı, 465'i idari yargı olmak üzere 4 bin 628 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti. Görev yeri değiştirilen savcıların arasında 18 ilin başsavcısı da bulunuyor.

HSK Birinci Dairesi, 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamladı. Söz konusu kararname HSK'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 4 bin 163'ü adli yargı, 465'i idari yargı olmak üzere 4 bin 628 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti. Görev yeri değiştirilen savcıların arasında 18 ilin başsavcısı da yer aldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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