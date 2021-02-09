4 bin 500 TL'yi çalan şüpheli tutuklandı, para sahibine teslim edildi
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4 bin 500 TL'yi çalan şüpheli tutuklandı, para sahibine teslim edildi

09.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:12
4 bin 500 TL'yi çalan şüpheli tutuklandı, para sahibine teslim edildi

BURSA'da hırsızlık için girdiği evde K.E.'ye ait pantalonun cebinden, 4 bin 500 TL'yi alıp kaçan şüpheli M.A.Ş. (27) jardarma ekipleri tarafından yakalandı.

BURSA'da hırsızlık için girdiği evde K.E.'ye ait pantalonun cebinden, 4 bin 500 TL'yi alıp kaçan şüpheli M.A.Ş. (27) jardarma ekipleri tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından M.A.Ş tutuklanırken, çaldığı para da sahibine teslim edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Samanlı Mahallesi, 2. Serin Sokak'ta meydana geldi. K.E., evinde bulunan pantolonunun cebine 4 bin 500 TL'yi koydu ardından da dışarıya çıktı. Evine geri döndüğünde ise pantolonunun cebine koyduğu parasını bulamadı.  K.E.'nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri, konu ile ilgili araştırma başlattı. M.A.Ş.'ın (27) şüpheli olduğunun tespiti üzerine yaşadığı Samanlı Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri ile arasında yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli, ifadesinde parayı çaldığını itiraf etti. Parayı saklandığı yerden alan jandarma ekipleri sahibi K.E.'ye teslim etti.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

4 bin 500 TL'yi çalan şüpheli tutuklandı, para sahibine teslim edildi
4 bin 500 TL'yi çalan şüpheli tutuklandı, para sahibine teslim edildi
4 bin 500 TL'yi çalan şüpheli tutuklandı, para sahibine teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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