4 bin 304 kadının hayatına dokundular

10.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:45

Buca Belediyesi tarafından kurulan Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, kurulduğu günden bugüne 4 bin 304 kadına destek oldu. Danışan kadınlara sadece psikolojik değil hukuki destek de sunduklarını da belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Tek amacımız var; Özgecanların, Cerenlerin hayatının baharında ölmemesi, Melisaların, Eminelerin çocuklarının annesiz kalmaması" dedi.



Buca Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile 4 bin 304 kadının hayatına dokundu. Kadınların ve gerektiğinde diğer aile bireylerinin sorunlarına psikolojik ve hukuki destek veren merkez, başarılı çalışmaları ile Türkiye çapında örnekler verdi.



Tamamen gizlilik esasıyla çalışan ve uzman psikologların ücretsiz hizmet verdiği merkeze, ekonomik ve sosyal olarak çok farklı statülere sahip kadınların başvurması dikkat çekti. Başvuran danışanlara desteğin yanı sıra hayata geçirdiği etkinliklerle binlerce kişide farkındalık sağlayan merkez, en yoğun talebi "aile danışmanlığı" konusunda aldı. Sorunların şiddet boyutuna gelmeden çözümünü sağlamak ve kadına yönelik şiddetin doğru iletişimle temelden çözümünü sağlayabilmek adına yürütülen aile danışmanlığı hizmetini 2 bin 161 danışan aldı. Bu kapsamda aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk problemleri, boşanma ve etkileri, öfke kontrolü gibi birçok konuda çözüm sağlandı.



956 kadına öz güven geliştirme çalışması



Aile danışmanlığının ardından en çok talep alan diğer konu ise kadın danışma ve psikolojik danışmanlık hizmeti oldu. Toplumun her alanında fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış 956 kadın danışana, farkındalık ve öz güven geliştirme çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan boşanma ve süreçleri hakkında 200 kadın danışana ise hukuksal danışmanlık hizmeti verildi.



Kadınların ortak buluşma noktası



Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra tüm kadınların özgürce bir araya gelebildikleri merkezde, 967 kişiye kadına yönelik şiddet ve şiddet türleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadın sağlığı ve kanserle mücadele, çocuk hakları gibi çok sayıda konuda sosyolojik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. 20 kadının ise psikodrama çalışması kapsamında canlandırma yöntemiyle geçmişteki ve mevcut sorunlarıyla yüzleşmesi sağlandı.



Kılıç: "Yalnız değiller"



Tüm sorunların çözümünün öncelikle 'farkında olmaktan' geçtiğinin altını çizen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Tek amacımız var; Özgecanların, Cerenlerin hayatının baharında ölmemesi, Melisaların, Eminelerin çocuklarının annesiz kalmaması. Bunun için sadece kadınları değil tüm aile bireylerini bilinçlendirmemiz gerekiyor. Şiddete maruz kalan, tehdit edilen, sıkıntı yaşayan kadınlar hukuki olarak da yalnız değiller. Bu çabalarımızla sadece bir kadının değil; onlarca çocuğun, ailenin hayatına dokunuyor, toplumsal bir fayda da sağlıyoruz. Çalışmalarımız yeni projelerle devam edecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA