4 belediye başkanı görevinden alındı

13.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:15

Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro ilçe belediyeleri ile Şırnak'ın İdil ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde başkanları görevlerinden alındı.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken görevden alındı. Yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi kayyum olarak atandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17867 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

HAZRO BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik, görevden alındı. Yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner kayyum olarak atandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17920 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Hazro Kaymakamı Ali Öner Hazro Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

İDİL BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI

Hakkında terör soruşturması yürütülen Şırnak'ın HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı. Yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İdil Belediye Başkanı Songül Erden hakkında, Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/508 esas sayılı dava dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yargılamanın devam ettiği, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6012 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İdil Belediye Başkanı Songül Erden, hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca ve yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında İdil Kaymakamı Zafer Sağ, İdil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

TUNCELİ'DE TERÖRDEN CEZA ALAN BELDE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nun görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin E: 2017/14, K: 2017/114 sayılı kararıyla "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği,yine adı geçen hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/854 sayılı dosya kapsamında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12/11/2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

(Sedat Irmak/Tarık Arca/Melih Yiğit/Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İHA