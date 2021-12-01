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4 Batı Afrika ülkesinden ortaklaşa terörle mücadele operasyonu

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
4 Batı Afrika ülkesinden ortaklaşa terörle mücadele operasyonu

Burkina Faso, Gana, Fildişi Sahili ve Togo ortaklaşa terörle mücadele operasyonu düzenledi.

Burkina Faso, Gana, Fildişi Sahili ve Togo ortaklaşa terörle mücadele operasyonu düzenledi.

Burkina Faso Güvenlik Bakanı Maxime Kone yaptığı açıklamada, 2017'de kabul edilen güvenlik anlaşması kapsamında ortak sınırlara 5 bin 720 asker konuşlandırıldığını kaydetti.

Kone, 21-27 Kasım'da düzenlenen "Koudanlgou 4 Zone 2" isimli operasyonda 300'den fazla şüphelinin yakalandığını, önemli miktarda silah, mühimmat, uyuşturucu ve bomba düzeneğinin ele geçirildiğini belirtti.

Sahel bölgesinde Burkina Faso, Mali ve Nijer bir süredir terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Terör örgütleri, son yıllarda güneye doğru ilerleyerek etki alanını Togo ve Fildişi Sahili'ne kadar genişletirken bölge ülkeleri ortak operasyonlarla bu örgütlerin gücünü zayıflatmaya çalışıyor.

Bölgede Fransız askeri operasyonu Barkhane, Avrupa Görev Gücü Takuba ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) rağmen terörle mücadele, Sahel ülkelerinin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Özellikle Burkina Faso'da kasımda düzenlenen 2 terör saldırısında 58 askerin yaşamını yitirmesi, ülke kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Ülkede bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş, hükümet terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

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AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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