4 bankaya 'sigorta' cezası kesilmişti! İşte denetim sürecinin ayrıntıları
Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 9 bankayı sigorta faaliyetleri nedeniyle planlı bir şekilde denetim programına alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın süreci geçtiğimiz nisan ayında başlattığı öğrenildi.
17.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:22
Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 9 bankayı sigorta faaliyetleri nedeniyle planlı bir şekilde denetim programına alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın süreci geçtiğimiz nisan ayında başlattığı öğrenildi.
Kaynak: Dunya.com