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4 bankaya 'sigorta' cezası kesilmişti! İşte denetim sürecinin ayrıntıları

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 9 bankayı sigorta faaliyetleri nedeniyle planlı bir şekilde denetim programına alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın süreci geçtiğimiz nisan ayında başlattığı öğrenildi.

17.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:22
4 bankaya 'sigorta' cezası kesilmişti! İşte denetim sürecinin ayrıntıları

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 9 bankayı faaliyetleri nedeniyle planlı bir şekilde denetim programına alan Hazine ve 'nın süreci geçtiğimiz nisan ayında başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Dunya.com

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