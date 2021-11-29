4-B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 17-11-2021 - Haberler
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4-B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 17-11-2021

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4-B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 17-11-2021

04. 10. 2021 tarihli ve 31618 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Hastanesine 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi yayınlanmıştır.

04. 10. 2021 tarihli ve 31618 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Hastanesine 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi yayınlanmıştır.

Aşağıda belirtilen evrakların 30. 11. 2021 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar hazırlayıp Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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