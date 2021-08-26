4 B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 22-02-2021
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4 B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 22-02-2021

4 B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 22-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

06. 11. 2020 tarihli ve 31163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi duyuru ekindedir.

06. 11. 2020 tarihli ve 31163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi duyuru ekindedir.

Aşağıda belirtilen evrakların 05. 03. 2021 tarihi mesai bitimine kadar hazırlayıp Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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Kaynak: Habermetre

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4 B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 22-02-2021 - Haberler
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