4-B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar Yeni
02. 02. 2021 tarihli ve 31163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi aşağıdaki linklerdedir.
02. 02. 2021 tarihli ve 31163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi aşağıdaki linklerdedir.
Atanmaya hak kazananların belirtilen belgeleri 19. 08. 2021 tarihi mesai bitimine kadar hazırlayıp Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Diş Hekimliği Fakültesi-Hemşire-Ortaöğretim İçin Tıklayınız.
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Kaynak: Habermetre