4 Ayrı Suçtan Dolayı Hakim Karşısına Çıkacak Olan Ronaldo, 2 Yıl Hapis Cezası Alacak
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde işlediği 4 farklı mali suçtan dolayı 14 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak ve uygulamaya geçmeyecek şekilde 2 yıl hapis cezası alacak.
Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde 14,7 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 Ocak 2019 Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak ve mahkemede dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezası alacak.
Real Madrid'de oynadığı döneminde 4 mali suç işleyen Cristiano Ronaldo bu yüzden dolayı yargılanacak ve uygulamaya geçmeyecek şekilde 2 yıllık hapis cezası alacak. Ronaldo bu suçları ilk kez işlediği için hapis yatmayacak. Ronaldo aynı suçu bir kez daha işlediği taktirde hapse girecek.
RONALDO'NUN AVUKATININ İSTEĞİ REDDEDİLDİ
Ronaldo'nun avukatı Jose Antonio Choclan, Ronaldo'nun 14 Ocak'ta yapılacak olan mahkemeye çıkmaması için mahkeme heyetiyle yaptığı görüşme reddedildi. Ayrıca Choclan'ın heyete sunduğu hapis cezasının 375 bin euro para cezasına çevrilmesi isteği de reddedildi.
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Cem uzana hapis şokuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Para senin gözün kör olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ee.. yahudilerle ters düşersen başına herşey gelebilirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İsterse 10 kere aynı suçu işlesin gene içeri almazlar.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Teklifi redetme bence çok saçma ama hapiste Ronaldo için fazlaCevap Yaz Yayından Kaldır