4 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Şahıs Kimlik Kontrolünde Yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan ve hırsızlık suçundan 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kimlik kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.G. gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. M.G'nin kontrolde hırsızlık suçundan hakkında 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 4 ayrı suçtan aranan M.G. isimli kişi olduğunu tespit eden polis, şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP