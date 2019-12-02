4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
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4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Nevşehir'de çeşitli hırsızlık suçlarından aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

02.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:00
4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

'de çeşitli hırsızlık suçlarından aranan şahıs ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy mahallesinde 2 ayrı ikametten ve Kıratlıoğlu mahallesinden bir oto hırsızlığından ve yine Mehmet Akif Ersoy mahallesinden motosiklet çalınması suçlarından aranan 32 yaşındaki Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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