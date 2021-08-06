4 AYRI HIRSIZLIK OLAYIN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

OSMANİYE'de 4 ayrı adresten hırsızlık yaptığı şüphesi ile yakalanan ve daha önceden 17 ayrı hırsızlık konusuna karışan H.K. (25), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE'de 4 ayrı adresten hırsızlık yaptığı şüphesi ile yakalanan ve daha önceden 17 ayrı hırsızlık konusuna karışan H.K. (25), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Beraberindeki Z.Y.?yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 - 28 Temmuz tarihleri arasında Raufbey, Mehmet Akif Ersoy, Adnan Menderes ve Mimar Sinan mahallelerinde farklı adreslerde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. İkametlerden elektrikli bisiklet, 2 adet tüp, kalorifer peteğİ, soba, mangal ve yangın söndürme tüpünü çalan şüphelilerin tespiti için bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İzlenen görüntülerde, şüphelilerin daha önceden 17 ayrı hırsızlık konusuna karışan H.K. ve yine hırsızlıktan kaydı bulunan Z.Y. olduğunu belirledi. Şahısların yakalanmasına yönelik saha çalışması yapan polis, şüpheli H.K.?yı fiziki takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan H.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Z.Y.?yı yakanlama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı