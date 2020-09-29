4 ayrı bisiklet hırsızlığına 2 gözaltı
29.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:30
Samsun'da 4 ayrı bisiklet hırsızlığına karışan 2 çocuk, polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da 4 ayrı bisiklet hırsızlığına karışan 2 çocuk, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 4 ayrı bisiklet çalındı. Atakum polisi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili S.T.D.(17) ve M.E.S.'yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı