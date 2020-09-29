4 ayrı bisiklet hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun'da 4 ayrı bisiklet hırsızlığına karışan 2 çocuk, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 4 ayrı bisiklet hırsızlığına karışan 2 çocuk, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 4 ayrı bisiklet çalındı. Atakum polisi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili S.T.D.(17) ve M.E.S.'yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı