24.08.2019 11:05

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybetti. İlçeye son 24 saatte metrekareye 201 kilogram yağış düşerken, 4 aylık yağış miktarının ilçeye 1 günde yağdığı öğrenildi. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan aşırı yağış sonrası meydana gelen sele kapılan iki vatandaş hayatını kaybetti. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürürken son 24 saatte ilçeye düşen yağış miktarı da belli oldu. Salıpazarı ilçesine son 24 saatte metrekareye 201 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. İlçenin 5-10 yıllık ortalaması metrekareye 600 kilogram yağış iken, ilçeye 4 aylık yağış miktarı 1 günde yağdı.

(İHA)

Kaynak: İHA