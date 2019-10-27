27.10.2019 16:44

4 aylık bebek kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde beşikte uyurken kusmuğu nefes borusuna takılan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eda ve Emre Partlak çiftinin 4 ay önce dünyaya gelen bebekleri Eslem Naz, annesi emzirdikten sonra beşiğinde uyurken, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucunda boğularak öldü. Eslem Naz'ı kontrol etmek için yanına giden anne Eda Partlak, bebeğinin hareket etmediğini gördü. Yaşanan olay sonrasında Partlak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Eslem Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri küçük Eslem Naz'ın ölümü Nün şüpheli olabileceğini değerlendirmesi sonucunda olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler evde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Eslem Naz'ın cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA