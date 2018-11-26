4 Aylık Bebek Akaryakıt İstasyonuna Bırakıldı

Çorum'da bir akaryakıt istasyonuna, bırakılan 4 aylık bebek koruma altına alındı.

Samsun-Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda, kundağa sarılı halde bebek bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince gözetim altına alınan erkek bebek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bebek, sağlık kontrolünün ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma yapan ekipler, çocuğun, 34 yaşındaki anne N.K. tarafından istasyona bırakıldığını tespit etti. Kent merkezinde yaşayan 5 çocuk annesi N.K. gözaltına alındı.

Anne N.K'nın sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.