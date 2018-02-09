4 Aylık Bebeğin Suratını Et Yiyen Kurtçuklar İstila Etti
Brezilya'da yaşayan 4 aylık bebek, gözü ve kulağında bulunan et yiyen kurtçuklar sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanenin imkansızlıklar sebebiyle bebeğe müdahalede geç kalması durumun kötüleşmesine sebep oldu.
Brezilya, Porto Velho'daki bir çocuk hastanesine kaldırılan dört aylık bebeğin vücudundaki deliklerde kurtçuklar yaşadığı fark edildi. Et yiyen kurtçukların çocuğun suratını istila ettikleri açıklanırken görüntüler de korkutucu cinstendi.
GÖZÜNÜ AÇAMIYOR
Enfeksiyon o kadar şiddetliydi ki talihsiz çocuk sağ gözünü hiç açamıyordu. Bebeğin kulağının arkasındaki kurtçukları gören anne panik halinde geçtiğimiz Salı günü hastaneye başvurdu.
SEBEBİ HENÜZ BULUNAMADI
Yerel medyaya göre hastanede atestezik madde eksikliği cerrahi müdahalenin gecikmesine yol açtı. Bebeğin kulağındaki deliğin daha da büyüdüğü öğrenildi. Bebeği bu duruma getiren şeyin en olduğu henüz bilinmiyor.
AİLE YERLİ BİR KABİLEDE YAŞIYOR
Anne ve bebeğin, üst Amazon Nehri havzasındaki Porto Velho'da yerli bir kabilede yaşadığı söyleniyor. Güney Amerika'da yaklaşık 240 kabilede yaşayan toplam 900.000 kişi var.
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oy kuzum Allah şifanı versin:(Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ah yavrum küçücük melek o dalga geçmeyın allahdan korkun allah yardımcıları olsun allahım şifalar versin inşallah aminCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bizim hastaneye getirseler kılına zarar gelmeden hallederdik. 2000 li yıllar geçti artık. Gerilememişti isteyen herkes çaresizlikten yok oluyorlar olacaklarda@Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yorumlara bak yobaz sürüleri kim olursa olsun o masum bir çocuktur birazda olsa insanlık duygularınız yokmuCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Gelelim domuz etinin faydalarına....Cevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır