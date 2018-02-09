4 Aylık Bebeğin Suratını Et Yiyen Kurtçuklar İstila Etti
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4 Aylık Bebeğin Suratını Et Yiyen Kurtçuklar İstila Etti

Brezilya'da yaşayan 4 aylık bebek, gözü ve kulağında bulunan et yiyen kurtçuklar sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanenin imkansızlıklar sebebiyle bebeğe müdahalede geç kalması durumun kötüleşmesine sebep oldu.

Brezilya, Porto Velho'daki bir çocuk hastanesine kaldırılan dört aylık bebeğin vücudundaki deliklerde kurtçuklar yaşadığı fark edildi. Et yiyen kurtçukların çocuğun suratını istila ettikleri açıklanırken görüntüler de korkutucu cinstendi.

GÖZÜNÜ AÇAMIYOR

Enfeksiyon o kadar şiddetliydi ki talihsiz çocuk sağ gözünü hiç açamıyordu. Bebeğin kulağının arkasındaki kurtçukları gören anne panik halinde geçtiğimiz Salı günü hastaneye başvurdu.

SEBEBİ HENÜZ BULUNAMADI

Yerel medyaya göre hastanede atestezik madde eksikliği cerrahi müdahalenin gecikmesine yol açtı. Bebeğin kulağındaki deliğin daha da büyüdüğü öğrenildi. Bebeği bu duruma getiren şeyin en olduğu henüz bilinmiyor.

AİLE YERLİ BİR KABİLEDE YAŞIYOR

Anne ve bebeğin, üst Amazon Nehri havzasındaki Porto Velho'da yerli bir kabilede yaşadığı söyleniyor. Güney Amerika'da yaklaşık 240 kabilede yaşayan toplam 900.000 kişi var.

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