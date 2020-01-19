4 aydır yangınların sürdüğü Avustralya'da şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor

19.01.2020 20:25 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:05

Meteoroloji uzmanları, Avustralya'nın 4 aydır yangınlarla mücadele eden Victoria eyaletine şiddetli fırtınanın yaklaştığı uyarısında bulundu. Fırtına ve yoğun yağışın sellere yol açma tehlikesi var.

Birkaç gündür devam eden şiddetli yağmur, bazı bölgelerdeki yangınların sönmesini sağladı ancak beraberinde elektrik kesintilerini de getirdi. Victoria eyaletine bazı yollar da şiddetli yağış sebebiyle kapandı. Bu da selden etkilenmesi beklenen bölgelerde olası tahliye planlarına engel oluyor.

Eylül ayından bu yana süren yangınlarda 28 kişi hayatını kaybetti, binlerce ev yıkıldı, milyonlarca hektarlık alan küle döndü.

Yaklaşık 50 bin koalayla birlikte vahşi yaşam alanlarındaki birçok hayvanın da yanarak öldüğü tahmin ediliyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya, yaptığı en son açıklamada 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Yağışlar ilk aşamada yangınların bir kısmını söndürse de, üç gün boyunca sürmesi beklenen şiddetli fırtınanın, Victoria eyaletinde devam eden 14 yangına etkisinin olumsuz olmasından endişe ediliyor.