4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı
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Ardanuç, Ardahan, Artvin

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı Yılın 6 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu, bu yıl erken açıldı.

11.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:44
4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

ARDAHAN - Yılın 6 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu, bu yıl erken açıldı.

Ardahan'ın Artvin'in Ardanuç ilçesi ile ulaşımını sağlayan 60 kilometrelik yolun 37 kilometresi, coğrafi şartlar ve çetin kış koşulları dolayısıyla yılın 5-6 ayı ulaşıma kapanıyor. Yolun 6 ay boyunca kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, Artvin ili ile ulaşımı Ardahan-Şavşat güzergahını kullanarak sağlıyor.

Her yıl Nisan ya da Mayıs aylarında açılabilen Ardahan-Ardanuç yolu, bu yıl Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, 11 Mart'ta açıldı. Yolun açılabilmesi için 8 kişilik ekip 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe kullanıldı.

Ekiplerin 6 günlük mücadelesi sonucu ulaşıma açılan yol sürücüler tarafından kullanılmaya başlandı.

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA

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4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

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