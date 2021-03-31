4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
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4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı

Kardan dolayı yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

Kardan dolayı yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

Ardahan'ın 2 bin 581 rakımlı Bülbülan yaylasından, Artvin'in Ardanuç ilçesine ulaşım sağlanan ve çığ tehlikesi ve kardan dolayı 4 aydır kapalı olan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 bin 581 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkiinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.

2 rotatif, bir greyder ve bir kepçeden oluşan 4 araç ile 8 kişilik ekip, Ardahan-Ardanuç yolunda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Metrelerce karda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yolun 4 günde ulaşıma açılması planlanıyor. - ARDAHAN

4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı
4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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