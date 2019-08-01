4 aydır bir çivi çakılmadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz dönemki belediye yönetimi tarafından ihalesi yapılarak temeli atılan 2 mahalle konağı inşaatlarının şimdiki hali yürekleri sızlatıyor.

Yaklaşık 4 aydır bir çivi dahi çakılmayan mahalle konakları adeta kaderine terk edildi. İnşaat sezonunun en verimli aylarının heba edildiğini savunan mahalle sakinleri bu tablo karşısında tepkilerini dile getiriyorlar. Sakinler, yerel seçimlerin ardından göreve gelen CHP'li Belediye Başkanının konaklarla ilgili olarak yaptığı açıklamada revize çalışmalarının ardından inşaat çalışmalarına devam edileceğini duyurduğunu hatırlattılar. Ancak aradan geçen 4 aylık süre zarfında Yeşilkent ve 4 Eylül Mahalle konakları inşaatlarında bir çivi bile çakılmadığını anlatan mahalle sakinleri, yarım kalan konak inşaatlarını yabani otların sardığını anlattılar. Aylardır nasıl bir revize çalışması yapıldığını merak ettiklerini anlatan mahalle sakinleri, "'Devlette devamlılık esastır' diye biliyoruz. Her yönetim değiştiğinde yarım kalan projeler aksamaya uğrayacaksa vay halimize. Biz zaten senelerdir mahallelerimize yapılacak olan konakların özlemini çekiyoruz. Ancak hızlı bir şekilde temeli atılarak inşaat çalışmalarına başlanılan konak inşaatlarının 4 aydır kimler tarafından hangi gerekçe ile bekletildiğini merak ediyoruz. Bu hususta mahalle sakinleri olarak yüklenici firma veya belediye yetkililerinden bir açıklama bekliyor, inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlamasını talep ediyoruz" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA