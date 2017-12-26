4 Ayda Sakarya'da Terörle Bağlantılı Olan 62 Şahıs Tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince, FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadele kapsamında son dört ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucu terör örgütlerine büyük bir darbe vurularak, haklarında adli işlem başlatılan 175 şüpheliden 62'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla son dört aylık süreç içerisinde FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine büyük darbe vurularak haklarında adli işlem başlatılan 175 şüpheliden 155'i yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bu şahıslardan 62'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 70 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 18 şahıs adli mercilerce serbest bırakıldı ve gözaltında bulunan 5 şahsın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak haklarında adli işlem başlatılan 135 şahıstan 115'i yakalandı. Şahıslardan 37'si adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 60 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 17 şahıs adli mercilerce serbest kalırken, 1 şahsın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak hakkında adli işlem başlatılan 30 şahıstan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şahsa adli kontrol tedibi uygulanırken, 1 şahıs ise adli mercilerce serbest kaldı. 4 şahıs ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.



PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak ise; haklarında adli işlem başlatılan 10 şahıstan, 9'u adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - SAKARYA