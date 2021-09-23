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4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Ekonomi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi 90 kişilik uçak East Midlands'tan geldi İngiliz turistler kısıtlamanın kaldırılmasını olumlu karşıladı ve Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söylediler İngiltere'nin 4 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından 90...

ANTALYA (İHA) - 4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz Turist kafilesi geldi

90 kişilik uçak East Midlands'tan geldi

İngiliz turistler kısıtlamanın kaldırılmasını olumlu karşıladı ve Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söylediler

ANTALYA - İngiltere'nin 4 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından 90 kişilik ilk turist kafilesi, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

İngiltere, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 17 Mayıs'tan beri Türkiye'yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirmişti. Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter hesabından, vatandaşlarına uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi açıklamasını yaptı. Bakan Shapps, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıkladı.

4 aylık bir aradan sonra İngiliz turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başladı.

Buna göre İngiltere'nin East Midlands kentindeki East Midlands Havalimanı'ndan kalkan Jet2.com'a ait uçak, 90 yolcusuyla saat 21.15'de Antalya Havalimanına indi.

"Golf bagajları dikkat çekti"

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. İngiliz turistlerin bir hayli mutlu oldukları görüldü. Ayrıca turistlerin bir çoğunun elinde golf malzemelerinin olması dikkat çekti.

İngiltere'den Antalya'ya gece yarısına kadar 4 uçak ile 500 binden fazla turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

"Kısıtlamanın kaldırılmasını bekliyorduk"

Wirginia Whitehead, yeniden Antalya'ya geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bizi çok iyi karşıladılar, çok yardımseverlerdi.Burada olduğumuz için mutluyuz"dedi.

Wendy Kery ise uzun zamandır kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini hatırlatarak, gelinen noktadan mutlu olduklarını söyledi.

"Çok güzel oldu"

Janice Shuttlewood ise Türkiye'nin yemeklerini ve kültürlerini çok sevdiğini belirterek, "Yeniden burada olmak, gezecek olmak çok güzel. Kısıtlamanın kaldırılması çok muazzam oldu. Bol gezeceğiz" dedi.

Jow Rowden, geçen yılda Antalya'ya geldiğini hatırlatarak, yasakların kaldırılmasını olumlu bulduğunu kendilerinin de ilk gelen uçak olduğunu kaydetti.

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Ekonomi Haberleri
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