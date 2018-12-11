4 Ay Önce Bıçaklanan 17 Yaşındaki Umut Öldü

ADANA'da, 4 ay önce sokak ortasında bıçaklanan Umut Geyik (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 15 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Geyik, Ö.A. (17) tarafından henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında bıçaklandı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geyik, yoğun bakıma alındı. 4 ay boyunca yaşam mücadelesi veren Geyik, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Geyik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan A.Ö.'yü arıyor. - Adana