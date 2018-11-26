Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazasının Düşme Anı Ortaya Çıktı

İstanbul Sancaktepe'de düşen askeri helikopterin son anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

HELİKOPTER PERVANESİ BİNAYA ÇARPIYOR

Görüntülerden, pilotun iniş yapmak için alçalmak istediği anlaşılıyor. Görüntülerde helikopter bina seviyesine kadar alçaldıktan sonra pervanenin binaya çarptığı ve acı kazanın gerçekleştiği görülüyor.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Helikopterin havada birkaç kez döndüğünü söyleyen mahalle sakinleri, düşerken apartmana çarparak parçalandığını ifade etti. Uçağı düşerken gördüğünü belirten mahalle sakini, "Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk" dedi.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahalle arasında düştü. Helikopterin eğitim uçuşu için Samandıra'dan saat 10.32'de havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İSTANBUL VALİSİ: 4 ŞEHİDİMİZ, 1 DE YARALIMIZ VAR

Helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyledi.

Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılarayönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun" dedi.

BAKAN AKAR:ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi. Bakan Akar ve Vali Yerlikaya olay yerinde incelemeler yaptı. Akar, "11.02'de helikopterle irtibat kesilmiş. Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. " ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuştu. 4 askerimizin şehit olduğu Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize şifa diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.