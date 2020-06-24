4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor
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4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor

Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını orijinal haliyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi'ni de asıl kimliğine kavuşturuyor.

4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor
24.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:39

Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını orijinal haliyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi'ni de asıl kimliğine kavuşturuyor.

Şehrin köklü kültürel değerlerini geleceğe taşıyarak, restorasyonlarla Bursa'yı adeta açık hava müzesine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, çürümeye terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi'ni yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Pınarbaşı Mezarlığı'nın karşısında 17. asırda Mevleviliğin önemli zatlarından Cününi Ahmed Dede tarafından kurulan ve döneminin en büyük Mevlevihanelerinden olan, ancak zaman içinde yıkılıp yerine su depoları yapılan Bursa Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle yeniden ayağa kaldırılıyor.

Rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. Çalışma kapsamında, 1970'li yıllarda, alanın büyük bir kısmında yer alıp, şehrin ciddi bir bölümüne de su temini sağlayan betonarme su deposu, başka bir alanda konumlandırıldı. Mevlevihaneyi şehre kazandıracak çalışmaların yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında bina semahane, türbe, meydan-ı şerif ve matbah-ı şerif ve dedegan hücreleri, selamlık ve harem dairesi olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Çalışmalar kapsamında şantiye sahasında öncelikle Bursa Müze Müdürlüğü kontrolünde arkeolojik kazılar yapıldı ve orijinal yapı temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. Daha sonra bulunan temel kalıntıları uyarınca mimari proje revize edilerek Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanan projelere göre imalatlara başlandı. Yapıldığı dönemde, büyüklüğü itibariyle sayılı Mevlevihanelerden olan yapı, bütün bölümleriyle bir kompleks olarak ayağa kaldırılarak ve bütün ihtişamıyla kent siluetindeki yerini alacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Mevlevihanesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 1615 yılında yapılan tarihi yapının, restorasyonun ardından yeniden aslına uygun olarak Mevlevihane olarak kullanılacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Amacına uygun bir şekilde inşallah mevlevihane olarak Bursa'mıza kazandırmış olacağız. Çevre düzenlemeleriyle, cephe aydınlatmaları ile otoparkı ile ulaşım da kolay olması hasebiyle ben inanıyor ve ümit ediyorum ki Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri yine Bey Sarayı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesindeki Osmangazi Belediyemizin yapmış olduğu restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla beraber bu alanı tamamlayan mükemmel bir yapı olacak. Hem Bursa içinden hem de Bursa dışından tam bir ziyaretgaha dönüşeceğine yürekten inanıyoruz. Tabii bir miktar pandemi sürecinden ve yaşadığımız süreçlerden dolayı bir miktar gecikmeler oldu. Yıl sonuna kadar toparlayıp bir aksilik olmazsa da inşallah 2021'in ilk aylarında açmayı düşündüğümüz bir proje. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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