4 asırlık anıt çınar zamana meydan okuyor
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4 asırlık anıt çınar zamana meydan okuyor

4 asırlık anıt çınar zamana meydan okuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde dev gövdesiyle dikkat çeken 4 asırlık anıt çınar ağacı zamana meydan okuyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde dev gövdesiyle dikkat çeken 4 asırlık anıt çınar ağacı zamana meydan okuyor.

Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi meydanında bulunan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki, 5 metre gövde genişliğinde koruma altındaki 4 asırlık çınar ağacı, yıllara meydan okuyor. Mahallenin simgesi halinde olan çınarın dev gövdesini 4 insan çevreleyemiyor. Altından su geçen ve eğimli olarak büyüyen çınar ağacı, beton kaideyle desteklenmiş vaziyette ayakta duruyor.

Dilek Mahallesi'nde yaşayan Seydi Sürücü, 4 asırlık çınar ağacının sapa sağlam ayakta durduğunu belirterek, "Çınar ağacı söylentilere göre yaklaşık 400 yıldır burada. Geçmişte altından su kaynıyordu. 4 kişi ağacı kucakladık ama çevreleyemedik. Gövdesi çok geniş. Çınarda çürüme gibi bir durum yok. Sapa sağlam" dedi.

"4 kişi bir araya geldik çevreleyemedik"

Dilek Mahallesi'nde yaşayan Ali Şahin, çınarın gövdesini 4 kişi çevreleyemediklerini belirterek, "Çınar ağacı çok büyük. 4 kişi bir araya geldik çevreleyemedik. Devletimiz tarafından koruma altına alınmıştır. Altında insanlar malını satıyor, gölgesinde oturuyor. Daha ne olacak" diye konuştu. - MALATYA

4 asırlık anıt çınar zamana meydan okuyor
4 asırlık anıt çınar zamana meydan okuyor
4 asırlık anıt çınar zamana meydan okuyor
4 asırlık anıt çınar zamana meydan okuyor
4 asırlık anıt çınar zamana meydan okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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