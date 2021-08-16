4. aşı olacak mı? Aşılama yaşı kaç?
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4. aşı olacak mı? Aşılama yaşı kaç?

4. aşı olacak mı? Aşılama yaşı kaç?
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Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek. 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara ise tercihen 4. hakkı da verildi. Korona geçiren vatandaşlar içinse aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

Sağlık Bakanlığı korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı verildi.

AŞI YAŞI 12'YE İNDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek. 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara ise tercihen 4. hakkı da verildi. Korona geçiren vatandaşlar içinse aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

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