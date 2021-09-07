4. Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Mersin'de yapılacak

Mersin, 4. kez Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na (World Challenge Cup) ev sahipliği yapacak.

Mersin, 4. kez Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na (World Challenge Cup) ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İsviçre, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Macaristan, Moğolistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Şili, Türkiye, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere 23 ülkeden 30 kadın, 63 erkek toplam 93 sporcunun mücadele edeceği Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılacak.

Bu önemli organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğdu, Sercan Demir, Kerem Şener, Mehmet Ayberk Koşak, Şevket Yıldız, Hamza Şamil Yılmaz, Onur Çelik, Bora Tarhan ve Hasan Bulut temsil edecekken, kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Nazlı Savranbaşı, Cemre Kendirci, Sevgi Saygı Kayışoğlu ve Bilge Tarhan ter dökecek.

Mersin'in bu önemli organizasyona hazır olduğunu belirten Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 2013 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimizde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona 'Spor Kenti Mersin' kimliğiyle ev sahipliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 17-20 Aralık 2020 tarihlerinde 15 ülkeden kadın ve erkek 90 sporcunun katılımıyla ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Cimnastik Şampiyonası'ndan sonra 10-12 Eylül 2021 tarihleri arası 23 ülkeden 93 sporcunun mücadele edeceği Artistik Cimnastik Dünya Kupası için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu organizasyonun ilimizde yapılmasında emeği geçen Valimiz Ali İhsan Su başta olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı