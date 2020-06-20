4 arkadaşın yaralandığı kaza kamerada TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atıp, devrildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atıp, devrildi. 3'ü kadın 4 arkadaşın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün akşam Malkara-Tekirdağ Karayolu'nun Deveci Mahallesi sapağındaki yan yolda meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Necla Atasoy (20) yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak 3 takla atan otomobil, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Necla Atasoy'un camdan fırlayıp yola savrulduğu kazada, arkadaşları Esra Sezer (20, Simge Kaya (20) ve Tunahan Turhan (18) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Yaralılardan Esra Sezer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: DHA