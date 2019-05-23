4 Arka Kamerasıyla Adeta Düşman Çatlatan Honor 20 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Orta segment fiyatıyla amiral gemisi özellikleri vaat eden Honor 20 Pro tanıtıldı. Biz de vakit kaybetmeden sizler için telefonun fiyatından ve özelliklerinden bahsettik.

Tasarım

Honor, telefonu gözlemlediğiniz açıya bağlı olarak değişen stereoskopik bir efekt elde etmek için, 'ilk 3B ağ' adını verdiği teknolojiyi kullandı.

Ekran

Büyük 6,26 inçlik 1080p çözünürlüklü LCD ekranıyla Honor 20/ 20 Pro, %92 ekran - gövde oranına sahip. Ekrana gömülü kamera tasarımı kullanılmasına rağmen parmak izi sensörü de bir problem teşkil etmeyecek zira cihazın yan paneline taşınmış olacak.

Donanım

İki telefon da yeni 7 nm Kirin 980 yongasını kullanıyor ancak hafıza dağılımları farklı. Honor 20, 6 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama ile gelirken, Pro modeli 8 GB RAM ve 256 GB dâhili hafızayla birlikte geliyor. Kamera dışında iki telefon arasındaki en büyük fark bataryalarda diyebiliriz.

Pro modelinde 4000 mAh'lik büyük bir batarya bulunuyor ve 22,5 W hızlı şarj desteği mevcut. Aynı hızlı şarj desteği Honor 20'de de mevcut ancak batarya daha küçük: 3750 mAh.

Kamera

Dediğimiz gibi iki model arasındaki en büyük fark kameralarda. Honor, Huawei'nin P30 Pro'da yaptığını taklit etmek istemiyor, bunun yerine Honor 20 Pro'da 3x zoomlu 8 MP telefoto lensi görüyoruz. Honor 20'de ise zoom özelliğinden kısılma yapılmış. 8 MP'lik telefoto lensi, daha iyi portre fotoğrafları çekebilmek için 2 MP derinlik sensörü ile değiştirilmiş. Ancak 16 MP'lik geniş açılı kamera ve 2 MP'lik makro sensörü iki cihazda da aynı. Tabii 48 MP'lik Sony ana kamerası da buna dâhil. İki telefonda da 32 MP'lik selfie kamerası bulunuyor.

Honor 20 Pro'den çekilmiş fotoğraflar

Fiyat

İki telefon da mavi ve siyahın farklı tonlarındaki renklerle gelecek. Honor 20'nin fiyatı 499 euro, 20 Pro'nun fiyatı ise 599 euro olacak. Cihazların çıkış tarihi ise şu an için belirli değil.