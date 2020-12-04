4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: 4 Aralık Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 3 Aralık gerçek vaka sayısı kaç?

4 Aralık Cuma gününe ait koronavirüs vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? 4 Aralık Cuma Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?