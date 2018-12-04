Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla ilçedeki maden ocaklarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Üçok, Suluova'nın yer altı kaynakları bakımında zengin bir ilçe olduğunu ve tüm madencilerin gününü kutlayarak şehit madencilere Allah'tan rahmet diledi.

Dünyanın en kutsal mesleğinin madencilik olduğunu ifade eden Üçok, şöyle konuştu:

"Helal kazancın, alın terinin ve emeğin en güzel örneği madencilik mesleğindedir. Kutsal bir mesleği icra eden madenci kardeşlerime kazasız, belasız bir şekilde çalışarak alın terinizle kazandığınız ekmeği, çocuklarınıza götürmeyi Allah'tan diliyorum."