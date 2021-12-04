4 Aralık Cumartesi yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Aralık yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 4 Aralık Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

4 ARALIK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Bir Şansım Olsa 13:00

Üç Kuruş 14:30

Show Ana Haber 18:45

18:45 Güldür Güldür Show 20:00

Gizli Kod 23:45

ATV YAYIN AKIŞI

Destan 12:40

Destan 15:50

ATV Ana Haber 19:00

19:00 Kardeşlerim 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI

Arda'nın Mutfağı 13:00

Camdaki Kız 14:00

Arka Sokaklar 16:15

Kanal D Ana Haber 19:00

19:00 Şarkılar Bizi Söyler 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI

Elkızı 13:00

Evlilik Hakkında Her Şey 16:00

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00

Hafta Sonu 19:00 Elkızı 20:00

Evlilik Hakkında Her Şey 23:45

STAR TV YAYIN AKIŞI

Bir Demet Tiyatro 12:00

Benim Hayatım 13:45

Sana Söz 16:00

Star Haber 18:45

18:45 Dizi 20:00

Delibal 23:00

TV8 YAYIN AKIŞI

Süper 1 Takım 09:45

Bir Yemek Olsam 10:00

Masterchef Türkiye 2021 10:45

Kırmızı Oda 16:15

O Ses Türkiye 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI

Masumlar Apartmanı 09:55

Teşkilat 12:50

Alparslan: Büyük Selçuklu 15:55

Ana Haber 19:00

19:00 Gönül Dağı 20:00

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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