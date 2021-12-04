4 Aralık Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 4 Aralık Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Aralık Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

4 ARALIK CUMARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAĞCILAR

NO: 8381703

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 210., 216., 217., 218., 220. sk/ KAZIM KARABEKİR mah 220., 241., 242., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8384333

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 30., 50. YIL, 58., 60., 61., 69., ABDURRAHİM KARAKOÇ, FATİH, HEKİM, HÜLYA, MEVLANA, NAZLI, RECEP YAZICIOĞLU, SÜLEYMAN ŞAH, TAŞPINAR, ÇALDIRAN, ÇALIKUŞU, ÇELEBİ, ÇUKUROVA, ÇİMENZAR, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ, İREM sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227595

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, OBA, PAK, SAMYELİ, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 04/12/2021 13:00:00 - 04/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8385316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, CİCOZ YOLU, KANARYA, SÜMBÜL, ŞENER sk/ MURATPAŞA mah AKASYA, AKPINAR, ATA, AYANCIK, BAHÇELİ, CEMİYET, CUMHURİYET, CİCOZYOLU, HASAN PAŞA, KOSOVA, MANİSA, MERKEZ, NAME, ORHANGAZİ, PINAR, SİPAHİ, YABANGÜLÜ, ŞEHZADEBAŞI, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk bölgelerinde 04/12/2021 13:00:00 - 04/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227596

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, KORKMAZ, YAŞAR DOĞU sk/ VATAN mah ELMAS, SERDAR sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 04/12/2021 14:00:00 - 04/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8385318

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, 4. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAYRAK, BAŞAK, BUĞDAY, GÜLVEREN, GÜNAYDIN, GÜR, GÜRSEL, KEŞANLI, KINALIADA, KOÇ, MÜCAHİT, MİLLET, SAKARYA, SEYHAN ÇIKMAZI, UĞUR, YAKUT, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ŞİRİNCE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/12/2021 16:00:00 - 04/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8227525

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227518

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227516

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227529

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227528

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227508

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AVNİ ANIL, CERRAHPAŞA, DİVAN, GENÇLİK, HALİKARNAS, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF, VEZİRLER sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227531

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227519

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, GÖÇMEN, MOHAÇ, ÖZAL sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227530

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, OLİMPİYAT, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227526

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227527

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KOCATEPE, MESİRE sk/ SAHİL mah AKTOPRAK, AKİDE, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, ERMİŞLER, HASIR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SAMANYOLU, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, İBRİŞİM, İLKE, ŞANLI, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227517

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 28., 30., 54., FATİH SULTAN MEHMET, ÖZAL sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8304271

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, BANKALAR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, KERESTECİ FAZIL, NAFE, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk/ EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, FÜTUHAT, SARI ZEYBEK, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/12/2021 00:00:00 - 04/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8386322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., BERRAK sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BERRAK, KAMER, KARDEŞLER, KELEBEK, KUTSAL sk/ MAREŞAL ÇAKMAK mah 589, BİRSEL, KARDEŞLER, VARDAR sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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