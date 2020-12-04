4 Aralık Cuma Hutbesi | İşte 4 Aralık Cuma hutbesinin bu haftaki konusu
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4 Aralık Cuma Hutbesi | İşte 4 Aralık Cuma hutbesinin bu haftaki konusu

04.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:23
4 Aralık Cuma Hutbesi | İşte 4 Aralık Cuma hutbesinin bu haftaki konusu

Cuma Hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4 Aralık 2020 Cuma Hutbesinin konusu "Faydasız İşleri Terk Etmek Kulluğun Güzelliğindendir" oldu. Cuma namazını eda edecek Müslüman vatandaşlar camilerde hutbeyi dinleyecek. İşte Diyanet 4 Aralık Cuma Hutbesi | İşte 4 Aralık Cuma hutbesinin bu haftaki konusu

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor.4 Aralık2020 tarihli Cuma hutbesinin konusu "ENGELLİLİK: CENNETE KAVUŞTURAN İMTİHAN" oldu.

İşte Cuma Hutbesi...

DİYANET CUMA HUTBESİ

4 ARALIK 2020CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "ENGELLİLİK: CENNETE KAVUŞTURAN İMTİHAN"

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır."1Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah, sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar."

Aziz Müminler!

İnsana Yüce Rabbimiz katında değer kazandıran, şöhreti, kudreti, güzelliği, sağlığı ya da zenginliği değildir. İnsan zaten varlıkların en şereflisi olarak Allah katında değerlidir ve bu değeri yükseltmesinin yolu ancak iman, ibadet, iyi davranışlar ve güzel ahlâk ile mümkündür. Dolayısıyla doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan hastalık ve engellilik hâlleri, hayatın gerçeği olup insanın noksanı değildir. Bilâkis sabır, sebat ve gayretle sonu cennete ulaşan birer imtihan vesilesidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Sağlığımızı korumak ve gerektiğinde tedavi yollarına başvurmak Rabbimizin emri, Peygamberimizin sünnetidir. Bugün karşı karşıya olduğumuz salgın hastalık, bizlere bu sorumluluğumuzu bir kere daha hatırlatmaktadır. Hepimiz mutlaka tedbirlere uymakla, kendimizi ve milletimizi salgından korumakla mükellefiz. Bütün gayretimize rağmen takdir-i ilâhî sonucu hastalığa yakalanırsak, o zaman da tedavi olmalı, maneviyatımızı güçlü tutmalı ve sabretmeliyiz.

Değerli Kardeşlerim!

Elimizdeki her nimet gibi, yaşadığımız her zorluk da Rabbimizin rızasını kazanmak için bir vesiledir. Unutmayalım ki, her insan gücü nispetinde sorumludur. Hastalanan kardeşlerimize ve ailelerine destek olmak, dualarımızla ve yardımlarımızla onlara yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettirmek hepimizin görevidir. Aynı şekilde, yüreğimizde beslediğimiz sevgiyle engelli kardeşlerimize umut aşılamak, onlar için hayatı kolaylaştırmak hepimizin vazifesidir. Derdi ne olursa olsun, göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene kulak, yürüyemeyene ayak, tutamayana el olmak, bizler için onur, huzur ve ecir kapısıdır.

Hucurât, 49/13.2

Müslim, Birr, 34.

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