4 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

04.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:37

Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Deniz Kadah: Hocamızın gelişiyle yeni bir enerji oluştu

"Taraftarımız sahada bize 12'nci adam olarak çok iyi enerji veriyor"

"Deniz bebek, Göztepe ailemizin bir parçası"

THY'nin Belçikalı voleybolcusu Freya Aelbrecht: CEV Challenge Cup'ta hedefimiz şampiyonluk"Kazanmak için elimizden geleni yaptık""Gidebildiğimiz kadar yukarı gitmek istiyoruz"

A MİLLİ TAKIM12.00 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. **TOPLANTIYI CANLI YAYINLAMAYI PLANMAMAKTAYIZ**ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR MAÇLARI13.00 Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir13.45 Eyüpspor - Antalyaspor14.30 Kasımpaşa - Vanspor Futbol Kulübü16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor18.30 Altay - Trabzonspor20.45 Galatasaray - Tuzlaspor

BEŞİKTAŞ11.30 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynayacağı maça hazırlanacak.

FENERBAHÇE11.30 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak.

BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Türk Telekom - SIG Strasbourg22.00 KK Mornar - Gaziantep BasketbolFIBA Eurocup19.30 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol19.30 Galatasaray - ArtegoFIBA Euroleague20.15 Castors Braine - Çukurova Basketbol Kulübü22.00 Basket Lattes Montpellier - Fenerbahçe Öznur Kablo

VOLEYBOLKulüpler Dünya Şampiyonası12.00 Eczacıbaşı VitrA - Minas Tenıs ClubeCEV Challenge Cup16.30 Türk Hava Yolları - IBSA CV CCO 7 PalmasCEV Şampiyonlar Ligi17.30 Halkbank - VC GreenyardCEV Kupası20.00 Azoty Chemik - Galatasaray HDI Sigorta

AVRUPA LİGLERİ22.30 Leicester City - Watford (Çağlar Söyüncü)22.30 Wolverhampton - West Ham (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)23.05 Paris SG - Nantes (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

23.15 Liverpool - Everton (Cenk Tosun)

Kaynak: DHA